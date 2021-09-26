Желтый уровень опасности объявлен в Москве и области

В Москве и Московской области в воскресенье объявлен желтый уровень погодной опасности. Всему виной сильный ветер. Об этом свидетельствуют данные из прогностической карты, опубликованные на сайте Гидрометцентра.

Желтый уровень опасности в московском регионе будет действовать с 09:00 до 20:00. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Сегодня днем в Москве воздух прогреется до +9…+11 градусов. В Подмосковье ожидается +9…+10 градусов. В ночь на понедельник столбик термометра опустится до +7 градусов. Ветер северо-западный. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее пообещал жителям центра европейской части России золотую осень, которая наступит уже на грядущей неделе. Синоптик подчеркнул, что погода будет совсем не теплой, зато россияне получат удовольствие от красок.

Подобие бабьего лета ранее пообещали жителям Москвы в конце сентября. Также сообщалось, что во вторник в столицу придет «старое» бабье лето, которое продлится до выходных.