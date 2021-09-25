Московскому региону предсказали подобие бабьего лета в конце сентября

В конце сентября в Москву придет подобие бабьего лета. Температура воздуха останется прохладной, однако на смену дождям придет солнце. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Она отметила, что погода начнет улучшаться ближе к середине следующей недели. В воскресенье и понедельник в столице еще будут идти дожди, их принесет атлантический циклон, который появился над Балтикой. Он же станет причиной северо-западного ветра, порывы которого местами будут достигать 15 метров в секунду.

В ночь на понедельник температура воздуха остановится на отметке около +10 градусов. Она же сохраниться и днем 27 сентября. При этом во вторник осадки должны прекратиться — в столицу придет солнечный и сухой период. Однако назвать смену погоды полноценным бабьим летом не получится, потому что температура останется прохладной.

«Мы ожидаем в самом конце сентября период солнечной сухой, но прохладной погоды, подобие бабьего лета», — подчеркнула Паршина.

Ранее Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в нескольких регионах России: в Краснодарском крае существует риск формирования смерчей, а Иркутскую область ждут сильные дожди и мокрый снег.