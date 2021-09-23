Названы сроки наступления «старого» бабьего лета в Москве

Бабье лето еще порадует жителей московского региона теплом. Ясная и солнечная погода с температурой до +15 градусов придет в российскую столицу во вторник, 28 сентября. Продолжительность «старого» бабьего лета составит пять суток. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Перед приходом тепла жителям Москвы предстоит пройти через «циклоническую спираль». Начиная с пятницы и до начала следующей рабочей неделе погода останется облачной и дождливой, а температура окажется ниже положенной нормы: по ночам +3...+8, днем +7...+12.

Ситуация начнет меняться уже во вторник. На севере сформируется мощный антициклональный зонт, который начнет расширяться над всей европейской частью России. Погоду в московском регионе этот купол начнет диктовать уже в среду.

«Начнется настоящее, пусть старое, но все-таки бабье лето с характерной устойчивой солнечной и сухой погодой, которая продержится как минимум пять суток, что соответствует естественному синоптическому периоду», — заявил Тишковец.

Он отметил, что значимого летнего тепла уже не будет. Ночью столбики термометров начнут опускаться до 0...+5 градусов, а днем снова подниматься до +10...+15 градусов.

Нехватку тепла компенсирует обилие солнечного света. Вместе со «старым» бабьим летом в столице начнется «золотая осень», самый красивый период всех времен года.