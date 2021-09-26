Синоптики пообещали «золотую осень» без тепла, но с яркими красками

На следующей неделе антициклон принесет в центр Европейской России малооблачную погоду. Он придет в понедельник. Будет облачно с просветами, а дожди ожидаются небольшие.

Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Во вторник облачно с прояснениями, в среду еще больше, а в четверг еще… Солнца на следующей неделе будет гораздо больше, и всю неделю преимущественно без осадков… „Золотая осень“ — это не теплая погода, это удовольствие от красок. Да, на следующей неделе можно об этом говорить», — добавил Вильфанд.

По его данным, днем температура воздуха будет подниматься до +10-12 градусов, ночью — до 0-+5 градусов. Синоптик добавил, что не исключает заморозков.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина пообещала приход «подобия бабьего лета» в конце месяца в Москве и Подмосковье. Однако настоящее тепло в регион и столицу уже не вернется.