Экология 16 апреля 2024, 10:49 Вода ушла из 153 домов в Оренбуржье В Оренбургской области затоплены 14 409 домов и 22 940 участков Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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В Оренбургской области к утру остались затопленными свыше 14,4 тысячи жилых домов. За ночь вода ушла из 153 зданий, за сутки от нее освободились более тысячи построек, сообщило региональное правительство.

По состоянию на 09:00 (07:00 по московскому времени) оставались подтопленными 14 409 жилых домов и 22 940 приусадебных участков. За сутки 1006 жилых домов и 1127 приусадебных участков освободились от воды.

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В Оренбурге в зоне подтопления находились 5510 домов и 10 696 участков, в Орске — 3232 дома. В Оренбурге, Оренбургском и Илекском районах построили восемь насыпных дамб и семь водоналивных дамб.

«Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 16 547 человек, в том числе 4648 детей», — сообщила пресс-служба.

Вечером 15 апреля власти сообщали о подтоплении 14 562 жилых домов и 23 021 приусадебного участка. Власти поручили в ближайшие дни начать ремонт дорог и трамвайных путей в Орске.