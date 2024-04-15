Общество 15 апреля 2024, 14:41 Ремонт дорог после паводка начнется в Орске Губернатор Паслер: в ближайшие дни в Орске начнется ремонт дорог Sergey Nikiforov/news.ru / Global Look Press

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Активный ремонт дорог после паводка начнется в Орске уже на этой неделе, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Об этом сообщило РИА «Новости».

Кроме того, ремонтировать будут трамвайные пути и систему электроснабжение.

За сутки в Орске от воды освободилось более 1,4 тысячи жилых домов и 555 приусадебных участков. Однако более трех тысяч домов все еще подтоплены. Количество эвакуированных из опасных зон достигло 2,56 тысячи. Среди них — 801 ребенок.

Паслер заверил, что власти региона постоянно встречаются с жителями, чтобы «выяснить все самые острые вопросы, которые волнуют людей». Пострадавшие от наводнения направили уже более 313 тысяч заявлений на получение выплат. Они получили 342 миллиона рублей.

Ресурсы для ликвидаций последствий паводка в регионе наращиваются. Власти готовят нормативную базу для поддержки бизнеса и снижения налогов.

Ранее глава МЧС Александр Куренков вновь прилетел в Орск, чтобы проконтролировать исполнение поручений по борьбе с последствиями паводка, работу комиссий по оценке ущерба и оказание помощи пострадавшему населению.