Экология 12 апреля 2024, 07:03 Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился за ночь Заммэра Кудинов: уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1120 сантиметров РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Оренбурге зафиксировали новый рекорд по уровню воды в реке Урал. К утру 12 апреля он превысил отметку в 11,2 метра. Первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов сказал об этом на встрече с журналистами, сообщило РИА «Новости».

«Сегодня за ночь, к сожалению, уровень воды повысился. Сейчас на утро мы видим уже уровень 1120 сантиметров», — заявил он.

Реклама

Алексей Кудинов сообщил, что пик паводка в Оренбурге произойдет сегодня, а через два дня уровень воды начнет снижаться. Ночью эвакуировали 99 человек, в зону подтопления попали 900 дачных участков и 361 жилой дом.

Все учебные заведения Оренбурга, за исключением лицея № 2, продолжили работу в очном формате. Лицеистов перевели на дистант. Алексей Кудинов сообщил, что детские сады по-прежнему принимали воспитанников.

Ущерб от паводка в Оренбургской области мог превысить 40 миллиардов рублей. Губернатор Денис Паслер сообщил, что окончательную оценку проведут после схода воды.