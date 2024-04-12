Экология 12 апреля 2024, 06:53 Власти спрогнозировали пик паводка в Оренбурге Заммэра Кудинов: пик паводка в Оренбурге произойдет 12 апреля РИА «Новости»

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Уровень воды в реке Урал превысил отметку в 11,2 метра. Пик паводка произойдет 12 апреля, а через два дня вода начнет уходить. Первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов объявил об этом журналистам, сообщило РИА «Новости».

«По прогнозам, которые дает Росгидрометцентр, сегодня в Оренбурге будет пик. И после этого стабильное состояние [уровня воды] еще два дня, после чего начнет снижаться», — сказал он.

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В реке Урал уровень воды достиг отметки в 1120 сантиметров. Алексей Кудинов сообщил, что ночью в зону подтопления попали 361 дом и 900 приусадебных участков. По его информации, эвакуировали еще 99 местных жителей. В общей сложности в пунктах временного размещения остались 165 человек.

Паводок в Оренбургской области стал рекордным. Правительство заявило 11 апреля, что зафиксировали новый исторический максимум уровня воды в реке Урал.