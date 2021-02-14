Регионы посмеялись над московским снежным коллапсом. Оказывается, бывает и хуже

В Москве и Подмосковье за несколько дней выпало рекордное для этих регионов количество снега — высота сугробов в некоторых местах достигла 72 сантиметров. Москвичи жалуются на погодные условия и дорожную ситуацию. Но в регионах не поняли, как можно удивляться снегу зимой.

Такого снегопада Москва не видела полвека

В пятницу на Москву и область обрушился мощный снегопад. Синоптики об этой аномалии предупредили заранее, еще в начале рабочей недели. Но осадки все равно спровоцировали волну удивления и возмущения у местных жителей. Кто-то был рад такой снежной сказке, кого-то не устроила обстановка на дороге, а другие просто не понимали, куда же столько снега выпало. Тем более из-за него большинству пришлось отменить планы на выходные.

«В Москве сейчас какой-то капец, потому снегопад идет еще с пятницы и не заканчивается. Я не выхожу из дома уже второй день, потому что там сугробы почти 1,5 метра. У меня даже через сетку на окне до фига снега, можно весну», — написал пользователь Twitter под ником gotdorks.

По данным синоптиков, в воскресенье в Москве высота сугробов достигла почти 60 сантиметров. В Подмосковье — 72 сантиметра.

Региональные коммунальные службы отметили, что под контролем держать ситуацию с дорогой проще всего днем. Речь идет о фурах, которые продолжают блокировать дороги из-за того, что не могут выехать из сугробов. Самая сложная ситуация была в ночь на субботу. Тогда большегрузы рядами встали на МКАД.

Вместо того чтобы дождаться профессиональной помощи, водители стали объезжать друг друга, тем самым нарушая правила и мешая остальным.

Тем не менее возмущение водителей можно назвать справедливым. Более того, сейчас, чтобы выехать, необходимо лопатой откапывать машину.

«Спасибо водителям большегрузов за полностью парализованные все полосы на МКАД. Каждый из вас же твердо уверен, что вот именно его фура обязательно не будет буксовать», — написал пользователь amor_vivere.

В Подмосковье сейчас по максимуму задействованы дорожные работники и спецтехника — работа по очистке снега ведется круглосуточно. Однако все равно на устранение последствий снегопада уйдет еще несколько дней.

Осень в Норильске как две зимы в Москве

За три дня социальные сети переполнились постами о рекордном снегопаде. Пока герои недели — жители Москвы и Подмосковья. Но жители других регионов иронично напомнили, что иногда такое бывает зимой — выпадает снег. Например, жителей Норильска не пронять шапочкой из снега на машине. Там в ноябре прошлого года выпало 194% месячной нормы осадков. А высота сугробов достигала нескольких метров.

Тогда школьникам разрешили не ходить в школу. Да и остальные особо никуда не выходили. Снегопад не на шутку разогнался и шел в течение пяти дней. Но горожане это восприняли спокойно и стойко.

Снег для них обычное явление. Вероятно, после того как столбик термометра зимой в регионе опускается до −50, местных жителей уже ничего не удивляет. А еще на Севере существуют полярные ночи, когда солнце не поднимается над горизонтом.

Киров тоже удивлял сугробами

А еще в этом году отличился Киров. Там в январе 2020 года выпало 143% от месячной нормы осадков, сообщил сайт «PrоГород». Тогда за один день выпало 10 миллиметров. Для города это тоже было большой редкостью.

Однако кировчане ежедневно жалуются в соцсетях на снежные дворы и тротуары. А в этот раз они буквально кричали о помощи. Сил дорожных служб явно не хватало, чтобы в городе все очистить вовремя.

«Я так понимаю, эти груды снега со следами колеи должны имитировать неровную поверхность незнакомых планет?» — возмутился один из пользователей.

В России зима иногда удивляет жителей своими возможностями. Но, как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, преодолеть последствия непогоды можно только сообща. В такие дни желательно не садиться за руль и с терпением отнестись к уборке снега.

Если кажется, что конкретный двор никогда не почистят, то эти волнения напрасны. Городские службы специально распределяют силы так, чтобы сначала были почищены дороги, имеющие стратегическое значение для горожан, а потом все остальные. Но в результате ни одна улица и ни один двор не останутся без внимания.