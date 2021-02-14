Подмосковье продолжат расчищать в усиленном режиме. Снег вывезут за 5 дней

Дорожные службы и коммунальщики по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева продолжат в усиленном режиме работать над устранением последствий снегопада. За два дня в регионе выпало 87% месячной нормы осадков, сообщило правительство Московской области.

В Подмосковье задействовано 22 тысячи рабочих и дворников, около шести тысяч единиц спецтехники. За прошедшие сутки от снега очистили более 38 тысяч километров дорог и свыше 31,4 миллиона квадратных метров пешеходных дорожек, а также подходов к подъездам.

«За прошедший день и сегодняшнее утро проведено несколько циклов очистки от снега и обработки противогололедными материалами основных дорог: центральных улиц, вылетных магистралей, проездов экстренных служб. Основной упор дорожных служб сделан на уборку муниципальных дорог, маршрутов общественного транспорта, очистку дорог и подходов к автобусным остановкам, чтобы жители могли завтра беспрепятственно выехать из дома на машине или дойти пешком до остановки», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин добавил, что на вывоз снега коммунальщикам потребуется пять дней.

Работы продолжатся в круглосуточном режиме до тех пор, пока не будут устранены все последствия февральского снегопада, который стал одним из самых сильных за последние 50 лет. За два дня в некоторых районах высота сугробов достигла 60 сантиметров.