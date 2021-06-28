Сильный ливень обрушился на Москву в понедельник после полудня. Дождь начался в разных частях столицы.

Ливень прошел на юго-западе Москвы. Видео с кадрами дождя в районе Коньково появилось в распоряжении «360».

В центре столицы около 12:30 тоже начался ливень. На севере и востоке между тем собираются тучи. Гремит гром. На северо-востоке Подмосковья тоже идет дождь.

Синоптики прогнозировали в Москве «суперливень». В этот понедельник в столице может выпасть до 70% месячной нормы осадков, сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Наиболее интенсивный дождь ожидался ближе к вечеру.

Погода в Москве и Подмосковье на этой неделе существенно изменится. Как сообщил «360» сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков, во вторник в столице столбик термометра днем покажет около +25 градусов, а ночью будет +15…+17. Ожидаются кратковременные грозовые дожди. Метеоролог отметил, что их можно назвать освежающими. Но пройдут они не везде, а их продолжительность будет недолгой.

Врач ранее предупредил метеозависимых людей о скачках атмосферного давления.