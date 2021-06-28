Москву накроет «суперливень»

В понедельник в Москве ожидается «суперливень». Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозу синоптиков, написало РИА «Новости», в первый день рабочей недели в столице выпадет до 70% месячной нормы осадков. Наиболее интенсивный дождь ожидается с 15:00 до 21:00.

Мегаполис окажется в самом центре волнового и крайне активного циклона. В Москве и Подмосковье местами может выпасть до 35–50 миллиметров осадков.

«Суперливень» будет сопровождаться шквалистым ветром, который может усиливаться до 21–26 метров в секунду. Местами возможен град диаметром до трех-шести сантиметров.

В Центральной России закончился период экстремальной жары. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, уже со второй половины дня температура воздуха начнет снижаться. Во вторник в Москве ожидается +24…+26 градусов. Однако такая температура все равно выше нормы на шесть градусов. А еще в московском регионе ожидаются кратковременные дожди и ветер со скоростью до 20 метров в секунду. Ночи будут теплые, но не «удушающе теплые», сказал Вильфанд.