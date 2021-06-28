Врач рассказал, что ждет метеозависимых в ближайшие дни

Резкая перемена погоды означает изменение влажности, скачки уровней атмосферного давления — все это может ударить по людям, склонным к метеозависимости. Врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев рассказал для телеканала «Звезда», кто находится в группе риска и что следует предпринять, чтобы перемена погоды не сказалась на здоровье.

Ухудшение самочувствия могут почувствовать и молодые люди, особенно страдающие вегетативными расстройствами. Однако наиболее опасна резкая смена погоды для пожилых людей.

«В пожилом и старческом возрасте это, как правило, или предболезнь, или болезнь, и реакции патологические особенно сердечно-сосудистой системы, они чреваты развитием грозных осложнений. Я имею в виду острый коронарный синдром может развиться, инфаркт, инсульт», — рассказал Конев.

Он отметил, что в случае недомогания лучше обратиться к врачу. А чтобы минимизировать влияние погоды на здоровье, в эти дни необходимо высыпаться, полноценно питаться и сократить количество физических нагрузок, а также времени, проведенного за экраном компьютера или телевизора.