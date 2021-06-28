Ливни принесут прохладу в московский регион. Но некоторым станет только хуже

Москве и Подмосковью обещают понижение температуры. Также пришли и долгожданные дожди. Автолюбителям стоит вспомнить навыки вождения при аквапланировании, а сердечникам нужно держать под рукой лекарства. Зато аллергики окажутся в выигрыше: дожди прихлопнут всю пыль и пыльцу.

На смену жаре в Москву и область пришли тропические дожди. В регионе может выпасть до 35–50 миллиметров осадков. Днем в понедельник в столице пройдет «суперливень»: может выпасть до 70% месячной нормы осадков.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков подтвердил «360», что на этой неделе погода существенным образом изменится. Со вторника в Москве ожидают днем около +25 градусов, по ночам — +15…+17, при этом во второй половине дня будут кратковременные грозовые дожди.

«Их можно назвать освежающие ливни. Пройдут они не везде, продолжительность их будет недолгой. Но основные события на атмосферных фронтах развернутся сегодня. Через столицу пройдет фронт, который можно назвать холодным: будет понижение температуры, произойдет смена воздушных масс», — сказал Александр Синенков.

Стоит слушать МЧС

По словам Синенкова, воздух, разогретый до +30 градусов, сместится к востоку, а с запада и юго-запада к московскому региону приближается холодный атмосферный фронт. От этого станет прохладнее на пять-шесть градусов. Смена воздушных масс будет сопровождаться сильными, хотя и непродолжительными ливнями.

«Следует быть готовыми к тому, что некоторые участки автомобильных дорог и улиц могут быть покрыты слоем воды в несколько сантиметров. Также будут весьма существенные порывы ветра, а кое-где не исключен град. Нужно следить за предупреждениями МЧС», — подчеркнул синоптик.

Источник фото: телеканал «360»

Александр Синенков добавил, что наводнения и потопы если и будут, то кратковременные и локальные. Это не те дожди, которые идут долго. Грозу же стоит ждать всему региону. Уже сейчас она идет на западе и юго-западе Московской области и в разное время пройдет через все Подмосковье.

Избежать аквапланирования

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в разговоре с «360» отметил, что водителям стоит вспомнить, как вести себя при аквапланировании и «водяном клине». Вода, скорее всего, будет плохо отводиться с дорог, и автомобили рискуют потерять сцепление колес с дорожным покрытием.

«Огромное количество автолюбителей, скорее всего, не готовы, не знают и не сталкивались с подобной историей. При аквапланировании управляемость автомобиля снижается до нуля. Нужно снимать ногу с педали газа, не нажимая на тормоз, и добиваться таким образом снижения скорости торможением двигателем для того, чтобы автомобиль сам коснулся колесами дна», — объяснил Дмитрий Попов.

Что касается работы двигателя, то автомобили достаточно легко справляются с глубоким подтоплением. Но важно, чтобы вода не попадала в выхлопную систему, потому что в этом случае будут созданы серьезные препятствия для извлечения отработанных газов, отметил эксперт.

Проверить глубину лужи

Дмитрий Попов добавил, что в большинстве своем машины нормально едут, даже погрузившись в воду на треть колеса. Электрические системы все изолированы, воздухозабор осуществляется с верхней части автомобиля. Но если нет уверенности, какая глубина лужи на пути, лучше не полениться, выйти и проверить палкой.

Автоэксперт пояснил, что в середине лужи может оказаться яма, в которую легко провалиться. Попов также посоветовал выбирать такую скорость, чтобы автомобиль не налетал на лужи.

«Кроме того, очень многие автолюбители забывают, что, наезжая на большие скопления воды, они могут запросто забрызгать людей на тротуаре. А ведь так причиняется ущерб имуществу. И если человек окажется принципиальным и запомнит номер автомобиля, он легко может подать гражданский иск на возмещение ущерба», — сказал Дмитрий Попов.

Дожди повлияют на состояние дорожного движения: появятся пробки, поломанные или заглохшие машины. Град, который также не исключен прогнозом, может привести к кузовному ремонту автомобиля. Попов напомнил, что спасаться под деревьями не стоит, ведь из-за сильного ветра они могут упасть на капот.

Внимание на здоровье

Главный врач медцентра «Твой доктор» Татьяна Романенко пояснила «360», что ожидаемая перемена погоды предполагает снижение кислорода в воздухе. В группе риска окажутся те люди, у которых есть хронические заболевания сердца, сосудов и дыхательных путей.

«Гроза — колоссальная нагрузка для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все необходимые для скорой помощи препараты должны быть под рукой. Давление может повышаться, снижаться, люди могут испытывать проблемы со сном. Также на повышенную влажность могут реагировать и люди, которые страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата», — рассказала Татьяна Романенко.

Зато дополнительная влажность уменьшит содержание пыли и пыльцы в воздухе. Так что в выигрыше окажутся аллергики, в частности люди, страдающие поллинозом (аллергией на пыльцу), бронхиальной астмой, заболеваниями верхних дыхательных путей, отметила врач.

Татьяна Романенко напомнила, что температура воздуха остается достаточно высокой, поэтому не следует забывать про достаточный питьевой режим. Прогулки на свежем воздухе облегчат адаптацию к смене погоды. А водные процедуры охладят организм и тонизируют сосуды.