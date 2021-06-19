Сильные дожди снова хлынут на востоке Крыма

Новый циклон, формирующийся над Крымом, принесет сильные дожди на восток полуострова. Осадки могут стать причиной новых подтоплений, сообщил ТАСС со ссылкой на Крымский гидрометцентр.

«Сильные дожди будут по восточным районам Крыма. Керчь, Феодосия — ночью будет очень сильный дождь», — предупредил метеоролог.

К утру 19 июня дожди в Крыму прекратились, но сейчас над полуостровом снова формируется циклон. Вскоре погода ухудшится, поэтому стоит ждать очередное штормовое предупреждение. Дожди вновь польют в ночь на 20 июня. В результате непогоды могут возникнуть новые подтопления, отметил представитель гидрометцентра.

Циклон над Крымом вызвал сильные дождей в ночь на 17 июня, усилился северо-западный ветер. Больше всего пострадал восток полуострова: в Керчи выпала почти двухмесячная норма осадков. В Ялту непогода пришла на следующий день, на землю за шесть часов обрушилась месячная норма осадков. В ряде городов и районов Крыма действует режим ЧС регионального уровня. Почти 1,8 тысячи человек эвакуировали из зон подтопления. А достопримечательности Ялты закроют на три дня из-за подтоплений. Туроператорам, реализующим туры в Крым, посоветовали предупреждать клиентов о неблагоприятных погодных условиях на полуострове и предлагать перенести запланированные экскурсии.