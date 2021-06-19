Туры в Крым рекомендовали перенести из-за непогоды

Туроператорам, которые реализуют туры в Крым, посоветовали предупреждать клиентов о неблагоприятных погодных условиях на полуострове. Запланированные экскурсии лучше перенести.

Рекомендации опубликовала пресс-служба Ростуризма после потопа на юге Крыма, который был вызван мощными ливнями.

«Ростуризм рекомендует туроператорам <…> предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях. <…> Экскурсионным компаниям рекомендовано перенести экскурсии на более благоприятный период», — отмечено в сообщении.

Планирующим посетить полуостров или уже приехавшим в Крым российским туристам, добавили в ведомстве, необходимо следить за метеосводками и не пренебрегать мерами личной безопасности.

В правительстве Крыма уточнили, что из-за обильных осадков затопило Керчь, Ялту и другие территории южного побережья. Работа авиационного и железнодорожного транспорта ведется в штатном режиме.

«Погодные условия не повлияли на <…> функционирование средств размещения. Въезд в город Ялта и транзитный проезд осуществляется без ограничений. Также рекомендуется следить за информацией о дорожной обстановке», — заключили в Ростуризме.