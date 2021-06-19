Около 1,8 тысячи человек эвакуировали в Крыму из зон подтопления

В Крыму из-за непогоды были эвакуированы около 1,8 тысячи человек. В пяти развернутых пунктах временного размещения (ПВР) находятся около 200 человек. Информация об этом появилась на сайте ГУ МЧС РФ по республике.

«Проведена эвакуация населения, попавшего в зоны подтоплений, в количестве 1773 человек, из них 321 ребенок. На территории Керчи — 1492 человек, из них 275 детей, на территории Ялты — 281 человек, из них 46 детей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что работа по ликвидации последствий непогоды не прекращается ни на минуту. Она будет продолжаться до тех пор, пока все население, пострадавшее от подтоплений, не получит помощь в полном объеме.

В связи с этим к работе приступил личный состав Донского спасательного центра МЧС России. В ведомстве уточнили, что с 16 по 18 июня были подтоплены 426 придомовых территорий. Пока в том же состоянии остаются 64 домовладения.

Также в Ялте остаются без электричества 6216 человек, свет должны дать к обеду в субботу. Недавно стало известно, что доступ ко всем достопримечательностям Ялты решили ограничить. Организаторов экскурсий попросили не пускать к ним туристов. Мера нужна, чтобы навести в курортном регионе порядок после подтоплений. Глава администрации города Янина Павленко накануне сообщила, что из-за подтопления города пострадали 11 человек. Еще один погиб.