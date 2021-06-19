Достопримечательности Ялты закроют на три дня из-за подтоплений

Доступ ко всем достопримечательностям Ялты решили ограничить. Организаторов экскурсий попросили не пускать к ним туристов. Мера нужна, чтобы навести в курортном регионе порядок после подтоплений.

Глава администрации крымского города Янина Павленко рассказала о закрытии знаковых мест ТАСС.

«Министерство курортов и туризма закрыло все объекты культурного наследия для показа на завтра [субботу], послезавтра и понедельник», — уточнила она.

Павленко обратилась к организующим экскурсии на территории Большой Ялты предпринимателям с просьбой ограничить доступ туристов в ближайшие дни.

«Это необходимо, чтобы мы могли максимально навести порядок на улицах», — объяснила принятое властями решение Павленко.

Потов в Ялте произошел из-за сильных дождей. Пострадали 11 человек, еще один погиб. Порядка 300 вывезли из города в пункты временного размещения. В поселке городского типа Кореиз, который входит в состав Ялты, до сих пор обстановка сложная. При необходимости людей готовы эвакуировать.

«Вода не уходит. Подтопление домов с обрушением грунта и повреждением стены одного из частных домов», — добавила Павленко.