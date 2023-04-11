Экология 11 апреля 2023, 11:15 Школьников на Камчатке перевели на дистанционное обучение Школьников Ключей и Козыревска на Камчатке перевели на дистанционное обучение на 10 дней YouTube

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Из-за последствий извержения вулкана и сильного пеплопада школьников двух населенных пунктов Камчатского края временно перевели на дистанционное обучение. Глава администрации Усть-Камчаткого района Олег Бондаренко заявил в Telegram-канале, что дети не смогут дойти до учебных заведений.

Масштабы бедствия обсудили на заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Жителям Ключей и Козыревска заказали по пять тонн бутилированной питьевой воды, а школьников в этих населенных пунктах перевели на дистанционное обучение.

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«То, что я сейчас увидел здесь своими глазами, невозможно будет детям ни в школу пройти, да вообще, здесь нахождение детей по большому счету под вопросом», — написал чиновник.

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Олег Бондаренко показал покрытые пеплом улицы и сообщил, что специалисты восстановили электроснабжение, открыли движение по автодороге Мильково — Ключи — Усть-Камчатск, проверили наличие индивидуальных средств защиты. В Ключи пригнали две цистерны с водой — этим занялись не только пожарные, но и военные.

После извержения вулкана Шивелуч ночью 11 апреля землю в Усть-Камчатком районе Камчатского края покрыл толстый слой пепла. Последствия показали «Известия». Облако пепла растянулось на 500 километров и, по информации правительства региона, сможет дойти до Петропавловска-Камчатского.