Эксклюзив 11 апреля 2023, 00:30 «Тьма и ничего не видно». Очевидец рассказал о последствиях извержения вулкана Шивелуч Появились кадры с последствиями извержения вулкана Шивелуч на Камчатке Телеканал «360»

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Извержение вулкана Шивелуч началось в Камчатском крае. Небо над Усть-Камчатским районом местами заволокло облаком пепла. В распоряжении «360» оказались кадры с места.

«На данный момент тьма тьмущая, ничего считай не видно, часто гремит гром, пепел красноватого оттенка, ближе к <…> бордовому», — рассказала «360» очевидец происходящего.

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Извержение вулкана с выбросом пепла на 15 километров произошло в ночь на 11 апреля. Оно достигло пароксизмальной стадии. Как сообщили в институте вулканологии ДВО РАН, раскаленные потоки могут перекрыть трассу Петропавловск-Камчатский — Усть-Камчатск. Шлейф пепла протянулся на 100 километров западнее вулкана.

Сейчас вулкану Шивелуч присвоили «красный» код опасности для авиации. Он считается наивысшим. Активность вулкана опасна для международных и местных перевозок.