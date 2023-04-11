11 апреля 2023, 00:30
«Тьма и ничего не видно». Очевидец рассказал о последствиях извержения вулкана Шивелуч
Появились кадры с последствиями извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
Извержение вулкана Шивелуч началось в Камчатском крае. Небо над Усть-Камчатским районом местами заволокло облаком пепла. В распоряжении «360» оказались кадры с места.
«На данный момент тьма тьмущая, ничего считай не видно, часто гремит гром, пепел красноватого оттенка, ближе к <…> бордовому», — рассказала «360» очевидец происходящего.
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Извержение вулкана с выбросом пепла на 15 километров произошло в ночь на 11 апреля. Оно достигло пароксизмальной стадии. Как сообщили в институте вулканологии ДВО РАН, раскаленные потоки могут перекрыть трассу Петропавловск-Камчатский — Усть-Камчатск. Шлейф пепла протянулся на 100 километров западнее вулкана.
Сейчас вулкану Шивелуч присвоили «красный» код опасности для авиации. Он считается наивысшим. Активность вулкана опасна для международных и местных перевозок.
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