Происшествия 10 апреля 2023, 23:57 Вулкан Шивелуч выпустил столб пепла на 15 километров на Камчатке Извержение вулкана Шивелуч с выбросом пепла на 15 километров произошло на Камчатке

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Извержение вулкана Шивелуч с выбросом пепла на 15 километров произошло на Камчатке в ночь на 11 апреля в 06:20 по местному времени. По сообщению института вулканологии ДВО РАН, раскаленные потоки могут перекрыть трассу.

Шлейф пепла протянулся на 100 километров западнее вулкана.

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«Извержение Шивелуча в ночь на 11 апреля достигло пароксизмальной стадии (схода потоков раскаленной массы со склонов — прим. ред.) Видеонаблюдение за вулканом затруднено из-за непогоды, здесь продолжается воздействие циклона, идет снег, метель», — уточнили в институте

Местные жители разместили в Сети фото пеплопада. В Петропавловске-Камчатском, по их словам, из-за пепла буквально наступила ночь. Стоит грохот, валит пепел и ощущается запах серы.

Сейчас вулкану присвоили наивысший — «красный» — код опасности для авиации. Его активность опасна для международных и местных перевозок. Раскаленные потоки могут перекрыть автотрассу Петропавловск-Камчатский — Усть-Камчатск.

Вулкан находится в 50 километрах к северу от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Шивелуч пробудился на севере Камчатки в ноябре прошлого года. Ученые прогнозировали мощное извержение: раскаленные потоки лавы с температурой около тысячи градусов и выбросы пепла на высоту до 12 километров.