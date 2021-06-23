Рыбаки заметили акулу-людоеда у берегов Сахалина

У берегов Сахалина рыбаки заметили белую акулу. Животное находится на грани исчезновения, в мире осталось всего 3,5 тысячи особей.

Акулу, которую в народе называют людоедом, рыбаки увидели недалеко от Холмского порта. Хищник попался небольшого размера, по данным очевидцев, всего около двух метров. Очевидец прислал видео порталу «Сахалин и Курилы».

Белые акулы в основном обитают в прибрежных водах американской Калифорнии и мексиканской Нижней Калифорнии, Австралии и Новой Зеландии, Южно-Африканской Республики.

Именно белая акула среди представителей своего вида представляет для человека наибольшую опасность. В списке International Shark Attack File с 1990 по 2011 год зарегистрировано 139 случаев нападения белых акул на людей, из которых 29 имели летальный исход. Последнее зарегистрированное нападение белой акулы на человека произошло в 2013 году. Жертва погибла. Ученые предполагают, что акула не специально нападает на человека, а путает его силуэт с привычной добычей.

Ужасными монстрами для людей белые акулы стали после новеллы Питера Бенчли и экранизации «Челюсти». Из-за своей славы этот вид стал целью для браконьеров, которые за десятки тысяч долларов продают трофеи. Также сокращение популяции белых акул происходит из-за ухудшения условий обитания.