Ученые определили размер друвних акул-мегалодонов

Палентологи вывели формулу, по которой удалось определить размер акул-мегалодонов. Об этом сообщил ToDay News Ufa со ссылкой на зарубежные СМИ.

Докторант Флоридского музея естественной истории Виктор Перес составил уравнение, по которому можно вычислить размер животного. Основной величиной стала ширина остатков их зубов. С помощью этой цифры удалось выяснить длину их челюсти, которая пропорциональна длине всего тела. Анализ останков нескольких акул также помог в исследовании.