Дайвер попал в пасть кита и выжил

Американский дайвер Майкл Пакард, который охотился на лобстеров, попал в пасть горбатого кита у берегов Массачусетса. Животное почувствовало дискомфорт и выплюнуло 56-летнего мужчину. Свою историю Пакард рассказал изданию Cape Cod Times.

«Внезапно, я почувствовал невероятно сильный толчок, следующее, что я помню, — это полная темнота. <…> Я мог чувствовать, что двигаюсь, и что кит сжимает мускулы во рту», — поделился Пакард после выписки из больницы.

Сначала дайвер подумал, что его схватила акула, но потом понял, что находится в пасти кита. По словам Пакарда, в тот момент он думал о смерти и своих сыновьях. Мужчина добавил, что кит почувствовал дискомфорт, начал мотать головой и выплюнул его. После чудесного спасения Пакард попал в больницу с незначительными травмами — переломов у него не было.

Директор по изучению горбатых китов в Центре прибрежных исследований в Провинстауне Джук Роббинс объяснил, что это была случайность, так как киты не представляют опасности для людей.

В начале 2020 года американские исследователи опубликовали результаты своей работы по изучению синих китов. Они выяснили, как животные выросли до таких размеров в процессе эволюции.