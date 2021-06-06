Ученые: акулы почти полностью вымерли 19 млн лет назад

Около 19 миллионов лет назад в мировом океане массово вымерли акулы. Об этом сообщило издание Phys.org.

Данный факт установили ученые Йельского университета. Они изучали зубы рыб и чешую акулы возрастом до 85 миллионов лет, взятые из глубоководных отложений. Цель исследования — проследить за естественными изменениями популяций. В результате специалисты обнаружили, что около 19 миллионов лет назад численность акул внезапно сократилась.

Тогда вымерло приблизительно 70% всех акул на планете. При этом в то время в океане обитало в 10 раз больше этих хищников, чем сейчас.

Ученые пока не выяснили причину вымирания. У них нет сведений о каких-либо климатических изменениях или разрушениях экосистемы. Исследователи сейчас знают только одно: большинство акул погибли в открытом океане, а не в прибрежных водах.

Ученые обеспокоены новостью о вымирании акул с учетом текущего сокращения их популяций. Исследователям предстоит выяснить, какие последствия грядут за резким сокращением численности морских хищников в наше время.