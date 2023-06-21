Экология 21 июня 2023, 08:41 Повреждение Каховской ГЭС оставит без воды миллион украинцев Вице-премьер Украины Кубраков предупредил о нехватке воды для 1 млн человек из-за ГЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Обстановка в зоне подтоплений после повреждения Каховской ГЭС стабилизировалась, однако около миллиона человек могут столкнуться с дефицитом воды. Вице-премьер — министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сказал об этом NHK.

«Ситуация с наводнениями улучшилась, но около миллиона человек все еще могут столкнуться с нехваткой воды», — заявил он.

Реклама

По словам чиновника, власти начали прокладку водопроводов, чтобы обеспечить население. Другой важной проблемой Александр Кубраков назвал состояние сельскохозяйственных угодий после наводнения — на Украине все еще не смогли оценить масштабы урона.

Каховская ГЭС около двух часов утра 6 июня получила повреждения, начался спуск воды. Погиб 41 человек. Военкоры «Русской весны» показали спутниковый снимок почти исчезнувшего Каховского водохранилища. Вирусолог Анатолий Альтштейн предупредил, что важно постоянно следить за качеством воды в Херсонской области и соблюдать меры профилактики инфекций.