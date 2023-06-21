Происшествия 21 июня 2023, 07:28 Более 40 человек погибли в результате катастрофы на Каховской ГЭС и потопа в Херсонской области Алексеенко: до 41 увеличилось число жертв ЧП на Каховской ГЭС и потопа на Херсонщине РИА «Новости»

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Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС и последовавшего за этим подтопления районов Херсонской области увеличилось до 41. Об этом заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«Ситуация на утро 21 июня. Новая Каховка постепенно выходит из режима ЧС по наводнению… К сожалению, число погибших выросло до 41 человека», — написал Алексеенко.

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По его словам, вода в Алешкинском округе практически сошла, но населенные пункты Голопристанского округа до сих пор подтоплены. Он добавил, что от опасных инфекций вакцинированы 3,5 тысячи человек, почти 2,2 тысячи местных жителей получили выплаты по десять тысяч рублей.

Ранее в Сети появились спутниковые снимки Каховского водохранилища. На кадрах видно, что оно практически исчезло. Нападение на Каховскую ГЭС произошло в начале июня.