Последствия теракта на Каховской ГЭС. Грозят ли России холера и лихорадка Западного Нила?

Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко заявил об опасности появления холеры в России. Причина — крах украинской медицины и разрушение плотины Каховской ГЭС. В Минобороны также предупредили, что подтопление территорий Херсонской области может сформировать очаги лихорадки Западного Нила и других заболеваний. Так ли это и что говорят ученые — в материале «360».

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Молекулярный биолог и вирусолог Петр Чумаков: возможно, это фейк

Днепр впадает в Черное море, в котором холера вряд ли выживет. Холерный вибрион очень чувствителен к соленой воде, поэтому для жителей России особой опасности нет.

Холера — особо опасное заболевание и представляет большую угрозу, так как легко распространяется через сточные воды. К счастью, мы располагаемся севернее и выше по течению, поэтому я не думаю, что для нас это имеет большое значение.

Конечно, нужно быть начеку. Обязательно пить кипяченую воду, не купаться в непроверенным водоемах, мыть руки и не есть грязные фрукты. Если человек соблюдает эти меры, он не заболеет.

Я вообще сомневаюсь, что там (в районе разрушения Каховской ГЭС — прим. ред.) есть такая проблема сейчас. <…> Возможно, это фейк.