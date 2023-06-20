20 июня 2023, 18:22
Последствия теракта на Каховской ГЭС. Грозят ли России холера и лихорадка Западного Нила?
Вирусолог Альтштейн: в районе разрушения Каховской ГЭС нужно следить за качеством воды
- 01Молекулярный биолог и вирусолог Петр Чумаков: возможно, это фейк
- 02Вирусолог Анатолий Альтштейн: холероподобный вибрион не обязательно ведет к холере
- 03Инфекционист Маргарита Нагибина: вероятность распространения этих заболеваний очень низка
- 04Инфекционист Юрий Венгеров: опасность есть, но не высокая
Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко заявил об опасности появления холеры в России. Причина — крах украинской медицины и разрушение плотины Каховской ГЭС. В Минобороны также предупредили, что подтопление территорий Херсонской области может сформировать очаги лихорадки Западного Нила и других заболеваний. Так ли это и что говорят ученые — в материале «360».
Далее — прямая речь собеседников «360».
Молекулярный биолог и вирусолог Петр Чумаков: возможно, это фейк
Днепр впадает в Черное море, в котором холера вряд ли выживет. Холерный вибрион очень чувствителен к соленой воде, поэтому для жителей России особой опасности нет.
Холера — особо опасное заболевание и представляет большую угрозу, так как легко распространяется через сточные воды. К счастью, мы располагаемся севернее и выше по течению, поэтому я не думаю, что для нас это имеет большое значение.
Конечно, нужно быть начеку. Обязательно пить кипяченую воду, не купаться в непроверенным водоемах, мыть руки и не есть грязные фрукты. Если человек соблюдает эти меры, он не заболеет.
Я вообще сомневаюсь, что там (в районе разрушения Каховской ГЭС — прим. ред.) есть такая проблема сейчас. <…> Возможно, это фейк.
Вирусолог Анатолий Альтштейн: холероподобный вибрион не обязательно ведет к холере
Важно понимать, что речь идет не о холерном вибрионе, а о холероподобном. Он не обладает такой патогенностью, чтобы вызвать заболевание.
Меры по предотвращению инфекции нужны, потому что ситуация нарушает психологическую обстановку в обществе. В первую очередь в регионе нужно следить за качеством воды и брать анализы. Также важно, чтобы население относилось к этому серьезно. Профилактика обязательна: мыть руки, есть чистые фрукты и овощи, пить хорошую воду.
Инфекционист Маргарита Нагибина: вероятность распространения этих заболеваний очень низка
Любые чрезвычайные природные ситуации, как правило, приводят к обострению или возникновению инфекционных заболеваний. Это статистика давно доказана. Ранее контролируемые санитарные зоны в области Каховской ГЭС остались без контроля, что может привести к кишечной инфекции.
Вероятность возникновения холеры и лихорадки Западного Нила очень низка.
Инфекционист Юрий Венгеров: опасность есть, но не высокая
Определенная угроза есть при условии таких малопроточных водоемов. Но не сказать, что она большая.
Главное — помнить о ней и предпринимать профилактические меры. Что касается лихорадки Западного Нила, то этот вирус может попадать от комаров к животным, от животных к комарам. Но длительной циркуляции не может быть. Россия не станет источником лихорадки.
Медицина
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Разрушение Каховской ГЭС
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