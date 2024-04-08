Экология 08 апреля 2024, 14:05 Пик половодья. Ждать ли катаклизмов в Центральной России Метеоролог Вильфанд: пик паводка в Центральной России почти прошел РИА «Новости»

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Пик половодья в Центральной России практически подошел к концу. Метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об этом «360».

На открытых участках, по словам специалиста, снег уже сошел. Местами в лесу остались небольшие «островки». Вильфанд заявил, что к середине текущей недели исчезнут и они.

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«Реки вскрылись. Половодье в центре европейской России. В Московской области, во многих точках вода вышла на пойму и даже за нее, но тоже уже к концу недели пик половодья пройдет», — сказал он.

Метеоролог предупредил, что в России половодье может продлиться до июня включительно. В скором времени начнут вскрываться великие сибирские реки, такие как Лена и Енисей. Вильфанд напомнил, что зима 2024 года прошла с большим количеством осадков, а тепло наступило быстро. Вода по водосбору стекла в русла рек, подняла их уровень.

«В Центральной России есть регионы, которые подтапливаются. Есть понятие опасных отметок, когда вода выходит на пойму, заливает ее и за поймой подтапливает дороги. <…> Процесс половодья всегда очень сложен. Сейчас он на нижней Волге, в Оренбургской области экстремальные события, никогда еще не было ничего подобного», — сказал метеоролог.

Роман Вильфанд предупредил о возможных заморозках в мае, но, по его словам, они пройдут быстро. Метеоролог заявил, в ближайшую неделю температура воздуха в Москве превысит многолетние значения.