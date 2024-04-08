08 апреля 2024, 13:46
Лето, но не совсем. Москву ждет изменчивое тепло
Метеоролог Вильфанд: в Москве 11 апреля ожидается летняя погода
Ближайшая неделя в Москве станет особенно теплой. Воздух прогреется до июньских значений, и даже после небольшого похолодания температура останется выше нормы. Метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об этом «360».
Необычная неделя
«Для жителей умеренных широт не бывает такого дня и часа, после которого можно было бы сказать: все, с этого момента пришла весна. Изменчивость погоды хорошо известна. Конечно же, эта неделя будет необычной», — сказал он.
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В понедельник, 8 апреля, столбик термометра покажет +17…+19 градусов, местами пройдет небольшой дождь. Вильфанд заявил, что это характерно для мая.
В Москву и Московскую область придут теплые воздушные массы со стороны Средиземного моря, из южных акваторий Атлантики. Они принесут заметное потепление к середине недели.
«Очень важно, что и ночные температуры уже в ближайшую ночь будут около +10 градусов минимум. В последующем, 11 апреля, еще выше — от +12…+14 градусов минимальные значения. Именно поэтому погода такая майская, в среду даже июньская», — сказал специалист.
Незначительное похолодание
Метеоролог уточнил, что 9 апреля днем в Москве потеплеет до +18…+20 градусов, в Подмосковье — до +21 градуса. Пройдет умеренный дождь, до трех-пяти миллиметров осадков. Воздух 10 апреля прогреется до +21…+23 градуса, дождей не предвидится.
«Это действительно июньская погода, даже не майская. Но все-таки циклоническая деятельность, которая характерна для умеренных широт европейской России, будет проявляться», — заметил Вильфанд.
В четверг, 11 апреля, днем сохранится теплая погода, до +17…+19 градусов, но появится порывистый ветер. Метеоролог предупредил, что на следующий день температура воздуха опустится до +15…+18 градусов, в субботу и воскресенье установится в диапазоне от +10 до +15 градусов.
«Если с понедельника по четверг температура будет выше нормы на 8-10 градусов, то в конце недели температурный фон превысит норму на три-четыре градуса. Но все равно это весенняя, апрельская погода», — сказал он.
Период похолодания и ночных заморозков в Центральной России подошел к концу, заявили в центре погоды «Фобос». Погода обновила температурный рекорд 4 апреля.
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