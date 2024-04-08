Эксклюзив 08 апреля 2024, 13:46 Лето, но не совсем. Москву ждет изменчивое тепло Метеоролог Вильфанд: в Москве 11 апреля ожидается летняя погода РИА «Новости»

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Ближайшая неделя в Москве станет особенно теплой. Воздух прогреется до июньских значений, и даже после небольшого похолодания температура останется выше нормы. Метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об этом «360».

Необычная неделя

«Для жителей умеренных широт не бывает такого дня и часа, после которого можно было бы сказать: все, с этого момента пришла весна. Изменчивость погоды хорошо известна. Конечно же, эта неделя будет необычной», — сказал он.

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В понедельник, 8 апреля, столбик термометра покажет +17…+19 градусов, местами пройдет небольшой дождь. Вильфанд заявил, что это характерно для мая.

В Москву и Московскую область придут теплые воздушные массы со стороны Средиземного моря, из южных акваторий Атлантики. Они принесут заметное потепление к середине недели.

РИА «Новости»

«Очень важно, что и ночные температуры уже в ближайшую ночь будут около +10 градусов минимум. В последующем, 11 апреля, еще выше — от +12…+14 градусов минимальные значения. Именно поэтому погода такая майская, в среду даже июньская», — сказал специалист.

Незначительное похолодание

Метеоролог уточнил, что 9 апреля днем в Москве потеплеет до +18…+20 градусов, в Подмосковье — до +21 градуса. Пройдет умеренный дождь, до трех-пяти миллиметров осадков. Воздух 10 апреля прогреется до +21…+23 градуса, дождей не предвидится.

«Это действительно июньская погода, даже не майская. Но все-таки циклоническая деятельность, которая характерна для умеренных широт европейской России, будет проявляться», — заметил Вильфанд.

РИА «Новости»

В четверг, 11 апреля, днем сохранится теплая погода, до +17…+19 градусов, но появится порывистый ветер. Метеоролог предупредил, что на следующий день температура воздуха опустится до +15…+18 градусов, в субботу и воскресенье установится в диапазоне от +10 до +15 градусов.

«Если с понедельника по четверг температура будет выше нормы на 8-10 градусов, то в конце недели температурный фон превысит норму на три-четыре градуса. Но все равно это весенняя, апрельская погода», — сказал он.

Период похолодания и ночных заморозков в Центральной России подошел к концу, заявили в центре погоды «Фобос». Погода обновила температурный рекорд 4 апреля.