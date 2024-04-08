08 апреля 2024, 12:55
«Дом по крышу в воде». Жительница Орска рассказала о самостоятельной эвакуации
Владелица затопленного дома в Орске рассказала о погибших питомцах
Сработавшие в Орске сирены, известившие о прорыве дамбы, стали сигналом для семьи местной жительницы Татьяны Саратовцевой — настало время эвакуироваться. Прихода большой воды женщина застать не успела, но из-за охватившей ее паники забыла посадить в машину собаку и кошку. Об этом она рассказала в беседе с «360».
Татьяна подчеркнула, что вместе с родными эвакуировалась своими силами еще до начала подтопления, которого никто не ждал.
Реклама
«Нам говорили, что все будет в порядке, все будет хорошо, а когда сирены завыли, мы уехали», — подчеркнула она.
По словам собеседницы «360», громкие звуки сигналов о чрезвычайной ситуации всех ввели в панику, и она забыла забрать с собой собаку и кошку.
«Мы не подумали о них. Сейчас уже знаю, что мой дом по крышу в воде», — рассказала Татьяна о судьбе забытых питомцев.
Для женщины дом в Орске был единственным жильем. Сейчас она временно разместилась у родственников.
Еще одна жительница Орска Виолетта своими глазами видела, как ее дом медленно уходит под воду. После срабатывания сирен вместе с котом она успела убежать на гору, откуда наблюдала за прибывающей водой.
Всего в Оренбургской области в зоне подтопления оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок на территории 77 населенных пунктов и 29 садовых некоммерческих товариществ. Такие данные привело правительство региона.
В Орске под воду ушли более шести тысяч жилых домов. Всего из города эвакуировали более двух тысяч жителей.
Эвакуации
Наводнение в Оренбургской области
Реклама
Реклама