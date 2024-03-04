Важное 04 марта 2024, 16:14 «Весеннее половодье ожидается выше нормы». Глава Подмосковья рассказал о мерах по подготовке к паводкам Губернатор Подмосковья: Луховицы — самая уязвимая территория для половодья

Читать 360tv в

Рекордное количество снега вновь выпало в Подмосковье. Есть риски паводка, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Все русла рек и находящиеся в низине населенные пункты попадают в первоочередную зону контроля.

«Первым вопросом — паводок. Все мы видим угрозу подтопления. Полномочный представитель президента также проводит по этому поводу совещание. У нас есть традиционно уязвимые территории, прежде всего — Луховицы», — сказал губернатор Подмосковья.

Реклама

Министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов уточнил, что высота снежного покрова на сегодняшний день — 75 сантиметров при норме 25 сантиметров.

«Запас воды в снеге — 127 миллиметров при норме 62. Весеннее половодье ожидается выше нормы», — предупредил он.

Основной риск наблюдается на реках в Серпухове, Орехово-Зуеве, Луховицах, Кашире, Коломне, Можайске. Вскрытие льда ожидается во второй половине марта.

То, что снега много, — всем очевидно, сантиметры не надо считать. Просьба уделить внимание руслам рек, их проходимости и тем микрорайонам в городах, что находятся в низине. Андрей Воробьев

По его словам, было бы преувеличением сказать, что уже во всех населенных пунктах есть ливневая канализация.

«А значит, должны быть проактивные мероприятия. Там, где традиционно подтапливается, снег за выходные вывозится», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Начальник управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин сообщил, что, с учетом новых прогнозов, складывается обстановка, которая будет соответствовать 2012 и 2013 годам.

«Велика вероятность подтопления 226 населенных пунктов, самая сложная паводковая обстановка может сложиться в Дубне, Истре, Одинцове и Луховицах», — сказал он.

Как готовятся к паводкам?

В основную зону контроля попадают три направления: выход из берегов рек, подтопление СНТ и паводок на дорогах.

«Существует риск подтопления 6,5 тысячи домов, 73 участков дорог и 38 городских округов, где ожидаем высокое половодье», — сказал Тихон Фирсов.

Во всех городских округах сейчас выполняют установку вешек, чтобы контролировать уровень подъема воды. Немаловажная задача — обследование гидротехнических сооружений.

«В Подмосковье их около 500. И них 70% в случае повреждения не повлекут ущерба. Но есть 30 ГТС, которые подлежат контролю. До 15 марта 500 ГТС нам необходимо обследовать, чтобы понимать, какие мероприятия нужны, если поднятие уровня воды окажется критичным», — объяснил министр.

Совместно с МЧС предварительно обследуют СНТ, где в прошлом году произошли крупные подтопления. Вместе с тем Министерство транспорта Подмосковья проактивно готовит технику для откачки воды, расчистки кюветов, вывоза снега, создания укрепительных сооружений. Срок — с 1 марта по 1 апреля.

Наладили оперативную связь с транспортными перевозчиками для быстрого реагирования в случаях подтопления. Определены пути объезда, также проработана возможность быстро находить альтернативные маршруты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».