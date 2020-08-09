Начало недели в московском регионе будет теплым. Это продлится недолго

После солнечных и жарких дней жители московского региона ощутят похолодание. В начале следующей недели синоптики обещают до +27 градусов, но к выходным воздух будет прогреваться уже только до +20 градусов.

«В начале следующей недели погоду в столичном регионе еще будет определять теплая часть антициклона. Ночью переменная облачность, и осадков у нас не ожидается. Во второй половине дня 10 августа местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ожидается, что выпадет не более одного миллиметра осадков», — рассказала «360» главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Она добавила, что понедельник будет самым теплым днем на следующей неделе. Минимальная температура в Москве будет от +13 до +15 градусов. В центре города воздух может прогреться до +19 градусов. Всего по региону температура будет опускаться до +10-15 градусов.

«Дневная температура в городе — +25-27. Это говорит о том, что для города сохраняется жаркая погода. По области — +22-27 градусов. Ветер северный — 5-10 метров в секунду», — сообщила метеоролог.

После теплой погоды в московском регионе начнется постепенное похолодание. Понижение температуры принесет дожди, которые будут наиболее интенсивными в ночь на 11 августа. Кратковременные осадки обещают на протяжении всей недели, но проходить они будут местами.

«В середине недели в Москве минимальная температура будет около +11-13 градусов, по области — +9-14. Дневная температура в городе — +18-20 градусов, но на фоне уже такого плотного северного ветра», — отметила Позднякова.

К выходным жителей столичного региона ждет от +15 до +20 градусов. При этом минимальные значения будут около +10-12 градусов, а по области цифры будут доходить до +7 градусов и ниже.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус подчеркнул, что, несмотря на похолодание, жителям Москвы не стоит ждать скорых «осенних заморозков», пишет «Вечерняя Москва».