В выходные жителей столицы ждет настоящая летняя жара. Грядущая суббота станет самым жарким днем недели в Москве, температура воздуха поднимется до 32 градусов тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что такая температура на шесть градусов превышает норму.

«В субботу температура будет очень высокая — 30-32 градуса. Температура будет выше нормы на 5-6 градусов. Это будет самый жаркий день этой недели», — рассказал Вильфанд. По его словам, в субботу также не ожидается осадков.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский ранее дал необычный совет по спасению от летнего зноя. Он предложил носить шарфы. По его словам, этот аксессуар надо сначала намочить, а после этого повязать на шею. Комаровский уверен, что таким образом удастся избежать теплового удара и солнечных ожогов.

При этом, как отметил специалист, на шарфы можно наносить средства от насекомых. Это поможет избежать укусов насекомых, например, комаров.