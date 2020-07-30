Это лето уже успело удивить многих — то аномальной жарой, то продолжительными ливнями. Для некоторых регионов России оно и вовсе обернулось настоящими стихийными бедствиями. Какие еще сюрпризы приготовил россиянам август, «360» узнал у метеорологов.

В первую очередь научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что долгосрочный прогноз показывает только отклонения от многолетней нормы (например, в Москве она высчитывается за последние 140 лет). Если речь идет о каких-то погодных аномалиях или стихийных бедствиях, то они прогнозируются за 3-4 дня.

Поэтому август еще может приготовить для россиян немало сюрпризов, хотя в целом метеорологи отмечают, что больших отклонений от нормы не ожидается. При этом погода будет неоднородной. Так, в Москве в ближайшие дни прогнозируется легкое похолодание, но это пугать не должно — скоро лето опять восстановится в своих правах.

Первые дни августа будут прохладными, на 2-3 градуса ниже нормы, а затем, начиная со вторника, наоборот, ожидается температура на 2-3 градуса выше нормы, и примерно до 7-8-го числа она будет повышаться Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра.

То же самое отмечала ранее в беседе с «360» Мария Макарова, главный специалист Гидрометцентра России. По ее словам, это связано с тем, после 30 июля ветер постепенно разворачивается на западное направление и на территории столичного региона распространяется более прохладная воздушная масса.

Также Макарова заметила, что прохлада будет гораздо ощутимее по ночам.

Самая прохладная ночь ожидается в понедельник — +7…+12 градусов. При этом днем температура будет держаться в пределах +18…+23 Мария Макарова главный специалист Гидрометцентра.

По словам Вильфанда, температура выше нормы ожидается и на территории от Поволжья до Якутии. На Дальнем Востоке норма тоже будет держаться, иногда сменяясь положительными отклонениями.

Только на Чукотке и в Магаданской области прогнозируются отрицательные отклонения. Именно там ожидаются первые заморозки на территории России. Температура, по прогнозу Вильфанда, будет опускаться до −1 или −2. Но для тех регионов это нормально и свидетельствует о ярко выраженной сезонности — лето продолжается примерно до 10 августа, а потом уже постепенно подступает осень.

Кроме того, на севере страны, в азиатской части, прогнозируется переизбыток осадков, а на остальной территории — либо около нормы, либо меньше. Например, уже сейчас на юге Сибири атмосферные фронты — там отмечаются сильные дожди, грозы, порывистый ветер. Причем это и в Центральной, и в Восточной Сибири тоже наблюдается, местами и на юге Дальнего Востока.

Но, как заметила Макарова, там активизируется сейчас дальневосточный муссон, и это обычное явление для этих регионов в августе. То есть жителям Дальнего Востока стоит ждать в основном пасмурной погоды, так как увеличится средний поток влажного теплого воздуха с океана.

Почему погода меняется?

Но даже многолетние средние значения, по словам Вильфанда, показатель очень условный, поскольку погода постоянно меняется. Не менее важный статистический показатель — это как раз изменчивость.

Например, на юго-востоке европейской территории России — в Астраханской и Волгоградской областях, Калмыкии — изменчивость небольшая, поэтому там средние значения хорошо характеризуют погоду. А в остальных регионах, где умеренный климат, или на севере, или в азиатских регионах с континентальным климатом, средние значения получены из очень больших амплитуд.

Нынешнее лето, по словам метеоролога, показывает, что эта изменчивость становится более заметной. Связывается это с тем, что из-за глобального потепления меняется характер атмосферной циркуляции. По законам газовой динамики от вращающейся поверхности Земли должен преобладать перенос воздушных масс с запада на восток. Но в последние 10 лет существенно увеличился показатель переноса воздуха по меридианам — с севера на юг и с юга на север. Именно это большинство ученых считают главной причиной изменчивости.

Кроме того, Вильфанд отметил, что средняя температура на Земле имеет ярко выраженные пространственные и временные особенности. Например, в экваториальных районах, низких широтах изменчивость совсем небольшая, в умеренных — уже значительно больше, а в полярных широтах изменчивость наибольшая. Следовательно, там потепление наиболее выражено: получается, что разница между температурами на экваторе и на полюсе уменьшается. При этом на экваторе она почти не меняется, а на полюсах стремительно теплеет.

Еще один закон, по которому движется воздух, — это закон начала термодинамики: градиентная сила воздушных масс заставляет их перемещаться от экватора к полюсу. Проще говоря, в газовой среде происходит перемещение от теплого к холодному.

Другое важное значение имеет отклоняющая сила вращения Земли (Кориолисова сила). Поскольку градиент меняется, то меняются и циркуляционные особенности. Поэтому над Москвой воздушные массы движутся то с севера на юг, то с юга на север. И это очень сильно отличается от привычной циркуляции с запада на восток, когда ситуация более-менее устойчивая.