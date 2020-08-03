Жителям московского региона пообещали хорошую погоду в начале августа

Начало августа порадует жителей российской столицы и Подмосковья хорошей погодой. Дождей не ожидается, при этом будет по-летнему тепло. Об этом «360» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Ожидается период устойчиво теплой, солнечной, сухой погоды. Погоду будет определять западный антициклон. Обычно такой антициклон устанавливается в конце августа, но в этом году он решил пораньше прийти в центральные области России. Наверно, в компенсацию за дождливые июнь и июль. Поэтому есть надежда, что воздух в Москве прогреется до +27 градусов, а в центре, может быть, и до +29. В ближайшие пять-шесть дней осадков не ожидается», — сообщила Позднякова.

По ее словам, такая температура превышает климатическую норму на 1-1,5 градуса.

«Вечера будут довольно теплыми, потому что воздух еще не столь быстро охлаждается, как зимой», — отметила синоптик.

Однако утром все же стоит одеваться потеплее.

В утренние часы в Подмосковье будет +8…+10 градусов, особенно в пониженных местах рельефа. На большей территории столицы — около +15 градусов. В центре может быть градусов +16… +17 Татьяна Позднякова.

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