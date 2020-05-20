Мощные ливни обрушились на Москву

Сильный ливень обрушился на столицу. Местами он прошел с мокрым снегом.

Как сообщает РИА «Новости», синоптики предупреждали, что в среду вечером погода испортится и начнутся дожди. Согласно данным «Яндекс.Погоды», сейчас дождь с мокрым снегом наблюдается по всей Москве, кроме запада.

21 мая синоптики пообещали, что в Москве и Московской области пройдет снег. Температура ночью будет опускаться до +1…+6 градусов. Похолодание задержится до начала следующей недели.

Ранее москвичей предупредили, что весь май в столице будет аномально холодным. Средняя температура по итогу месяца будет несколько ниже нормы.

В июне все изменится. Метеорологи обещают, что в первый месяц лета на всю территорию России придет долгожданное и привычное тепло. Правда, специалисты отметили, что уточненный прогноз на июнь появится ближе к концу мая.