Снег выпадет в Московском регионе. Как защитить картошку и другие овощи на грядках

Синоптики обещают Москве и Московской области снег 21 мая. Температура по ночам будет опускаться до +1…+6 градусов. Похолодание задержится до начала следующей недели. Рассказываем, нужно ли экстренно накрывать картофель, грядки и цветущие яблони, чтобы они не погибли.

Зима нечаянно нагрянет

21 мая станет самым холодным днем месяца, сообщил «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В столичном регионе местами пройдет мокрый снег. Подобные арктические вторжения происходят не чаще, чем раз в 18 лет. А осадки такой интенсивности, как ожидается, вообще выпадают раз в четверть века.

«В Московскую область кое-где заглянет зима в тылу высотного циклона, который сформируется в очаге полярного холода. Образуются мощные облака, прольются довольно интенсивные осадки. Учитывая, что общий фон — похолодание, на высоте более 800 метров температура уйдет в минуса, а у земли составит всего +1…+6. Дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости», — добавил Тишковец.

В основном очаговые снегопады пройдут в северных, северо-восточных, восточных и северо-западных районах Подмосковья. Однако метеоролог не исключил, что «белые мухи» появятся на подступах к центру столицы СВАО, САО, ВАО, ЗАО и ЮВАО. Также прогнозируется аномальное количество осадков. Местами их может выпасть 23–28 миллиметров, то есть половина от месячной нормы. Днем в Москве будет не выше +8...+10 градусов.

Похолодание будет последним и продлится до конца недели. В понедельник столбики термометров поднимутся до +15…+20 градусов. А затем тепло усилится влиянием сухого солнечного циклона, воздух прогреется до +20…+25 градусов.

Как защитить огород

Устойчива к холодам редиска и прочие растения из рода редьки. Поэтому тем, у кого они уже взошли, а также тем, кто сажал озимый чеснок, можно не беспокоиться. А вот теплолюбивые цветы лучше закрыть, посоветовала председатель Профсоюза садоводов России Людмила Голосова. Например, нежные петунии и другие однолетние цветы.

А вот если кто-то уже высадил на грядки, а не в теплицы, рассаду томатов, баклажанов и перец, грядки можно и укутать. Если этого не сделать, растения не погибнут, но остановятся в росте. Картошка тоже стойко перенесет грядущую непогоду.

«Традиционно все накрывают грядки полиэтиленовой пленкой. Некоторые закрепляют ее на дугах. Но сейчас многие научились делать теплые грядки. В грядке выкапывается грунт на глубину 50 сантиметров. Делается дренаж из веточек, слой песка насыпают, а сверху уже землю. В такой грядке земля не промерзает, там воздух, гораздо все всходит и урожайность лучше», — добавила Голосова.

Обязательно нужно накрыть высаженную на грядки рассаду томатов, баклажанов и перцев. А вот для картофеля снег не страшен, но опасны заморозки, пояснил «360» руководитель проекта «Чудогрядка.рф» Алексей Володихин.

«Если кто-то опасается, самый простой способ уберечь картофель — окучить всходы «с головой», то есть полностью засыпать его землей. Но это ночь. Утром нужно будет разокучить его обратно. Если кустов немного, можно поступить, как с томатами», — пояснил он.

Если под рукой нет достаточного количества полиэтилена, можно укутать клумбы и грядки специальным нетканым укрывным материалом или похожими на него одноразовыми скатертями. Его, как правило, с избытком хватает в арсенале любого дачника.

«В старину картофель, если его было мало, накрывали ведрами, коробками. Обрезанные пятилитровые пластиковые бутылки подойдут», — заключил Алексей Володихин.

Что не боится холода

Даже если у кого-то уже взошли горчица, руккола, горох, петрушка, укроп, салаты, репа, морковь и свекла, то при отсутствии заморозков грядки можно не накрывать, рассказал Алексей Володихин.

«+1 градус — это не страшно. Все эти культуры холодостойкие и выдерживают температуру до −3…−5 градусов. Снег им тоже не страшен, это самое лучшее укрытие для растений, они зимуют под ним», — сказал садовод.

Многолетним цветам, даже розам, холода и небольшие заморозки не страшны, отметила Людмила Голосова. Также грядущее похолодание без минусовых температур не опасно для кустарников типа смородины, крыжовника, жимолости или садовых деревьев — яблонь, слив, груш, ирги и так далее.

«Семена в земле не пропадут. В земле в любом случае будет теплее, чем на открытом воздухе. Они просто подольше посидят в грунте и попозже взойдут. Если картошку только посадили, тоже ничего не будет, она не испортится, не сгниет, пусть даже тепло придет дней через 10», — подытожила она.