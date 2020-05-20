Весь май в Москве будет аномально холодным

«Эта холодная неделя с большим весом войдет, и можно говорить о том, что средняя майская температура будет несколько ниже нормы», — сообщил он.

По его словам, изначально последний весенний месяц мог стать аномально теплым — столбики термометров поднимались на 1-2 градуса выше нормы в первой половине мая. Но картина изменилась на этой неделе, когда в дневные часы температура повышалась только до +12 градусов.

Все изменится с приходом лета. По прогнозам метеорологов, июнь будет без резких скачков температуры. Станет тепло, а осадки в европейскую часть России будут приходить лишь ненадолго.

Немного потеплеет и в последнюю неделю мая. Дожди прекратятся, выйдет солнце, и воздух прогреется до +20…+25 градусов.