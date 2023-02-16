Мир 16 февраля 2023, 09:59 Байдена упрекнули в провоцировании экологического кризиса в Огайо Журналистка Fox News обвинила Байдена в бездействии после ЧП с химикатами в Огайо White House

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Президент США Джо Байден и министр транспорта Пит Буттиджич толкают штат Огайо к экологическому кризису, заявила политический обозреватель и журналистка Fox News Томи Ларен. По ее словам, власти не предпринимают никаких действий, чтобы ликвидировать последствия аварии с разливов химических веществ, написали «Известия».

Речь идет о ЧП на железной дороге рядом с городом Ист Пэлестайн в начале февраля. В результате аварии грузовой поезд, который перевозил цистерны с химикатами, сошел с рельсов и протаранил здание.

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После этого произошло опрокидывание цистерн. Они взорвались, начался пожар. Из района происшествия эвакуировали почти полторы тысячи человек из соседних с местом аварии домов.

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По словам Ларен, Байден занят только вопросами внешней политики и больше его волнует ситуация на Украине, хотя в Огайо назревает настоящий кризис.

«Может быть, если бы поезд сошел с рельсов и взорвался на Украине, им было бы не наплевать!» — возмутилась журналистка.

По данным местных экоактивистов, после ЧП в районе аварии зафиксировали гибели рыбы и домашних животных. Они выразили уверенность, что власти замалчивают последствия крупной экологической катастрофы