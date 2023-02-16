Экология 16 февраля 2023, 17:03 Запад во главе с США превратил проблемы экологии в политику Иванов: крушение поезда с химикатами в Огайо — экологическая катастрофа YouTube

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Власти США и другие страны Запада превратили экологию в политику, закрывая глаза на ЧП в Огайо, где сошел с рельсов поезд с опасными химикатами, заявил ТАСС спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Он заверил, что если бы подобное произошло в России, то весь Запад тут же бы поднял «вселенский вой».

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По оценке Иванова, авария в Огайо является самой настоящей экологической катастрофой. В районе крушения поезда в воздух выделяется ядовитый фосген, пояснил он.

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Несмотря на серьезность ситуации, власти США решили ликвидировать ущерб странным образом — подожгли вытекающие химикаты.

«За это время во всей округе вся рыба и все животные умерли, пожар продолжается», — подчеркнул он.

По словам Иванова, фосген, который выделяется во время горения химикатов, был официальным химическим оружием в годы Первой мировой войны.

Отдельно он отметил, что западное сообщество очень любопытно отреагировало на случившееся. Налицо — явная политизация, никто не осуждает американское правительство за бездействие.

Для примера Иванов предложил представить, что крушение поезда с химикатами и последующим пожаром произошло в России.

«Я вас уверяю, вселенский вой бы стоял, что „караул, это глобальная экологическая катастрофа, российские власти ничего не предпринимают“», — сказал собеседник агентства.

При этом на реальное ЧП в Огайо никакой реакции на Западе нет. По мнению Иванова, это ярко иллюстрирует ситуацию, когда экология превращается в политику.