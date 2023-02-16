16 февраля 2023, 17:03
Запад во главе с США превратил проблемы экологии в политику
Иванов: крушение поезда с химикатами в Огайо — экологическая катастрофа
Власти США и другие страны Запада превратили экологию в политику, закрывая глаза на ЧП в Огайо, где сошел с рельсов поезд с опасными химикатами, заявил ТАСС спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Он заверил, что если бы подобное произошло в России, то весь Запад тут же бы поднял «вселенский вой».
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По оценке Иванова, авария в Огайо является самой настоящей экологической катастрофой. В районе крушения поезда в воздух выделяется ядовитый фосген, пояснил он.
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Несмотря на серьезность ситуации, власти США решили ликвидировать ущерб странным образом — подожгли вытекающие химикаты.
«За это время во всей округе вся рыба и все животные умерли, пожар продолжается», — подчеркнул он.
По словам Иванова, фосген, который выделяется во время горения химикатов, был официальным химическим оружием в годы Первой мировой войны.
Отдельно он отметил, что западное сообщество очень любопытно отреагировало на случившееся. Налицо — явная политизация, никто не осуждает американское правительство за бездействие.
Для примера Иванов предложил представить, что крушение поезда с химикатами и последующим пожаром произошло в России.
«Я вас уверяю, вселенский вой бы стоял, что „караул, это глобальная экологическая катастрофа, российские власти ничего не предпринимают“», — сказал собеседник агентства.
При этом на реальное ЧП в Огайо никакой реакции на Западе нет. По мнению Иванова, это ярко иллюстрирует ситуацию, когда экология превращается в политику.
США
Экология
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