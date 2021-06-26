Ливень снова накрыл Ялту спустя неделю после наводнения

В Ялте спустя неделю после наводнения снова начался сильный дождь. Вода потекла по улицам города. Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

По данным агентства, в центре Ялты сейчас все еще слышен гром и видны молнии.

17 июня в Крым пришел циклон. На востоке и юге региона за день выпали двухмесячная и трехмесячная нормы осадков. Ливни вызвали серьезное наводнение. Спасатели эвакуировали из подтопленных территорий около двух тысяч человек. Сильнее всего пострадали Керчь и Ялта. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Руководство Ялты временно запретило купаться на городских пляжах из-за смытого в море мусора, однако это не остановило некоторых отдыхающих.

На этой неделе мэр Ялты Янина Павленко рассказала, что в районе Васильевка несколько домов оказалось затоплено, власти города взяли ситуацию под контроль, однако люди отказались уезжать из зоны бедствия.