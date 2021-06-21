Туристов заметили за купанием в море после потопа в Ялте

Ялтинские власти запретили купаться на местных пляжах после подтопления — их нужно расчистить и проверить на безопасность. Некоторые туристы проигнорировали запрет и полезли в море. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента.

По данным агентства, на городских пляжах сейчас есть люди. Как написал «Интерфакс», некоторые заходят в грязную воду, которая окрасилась в бурый цвет из-за смытого ливневыми потоками мусора.

19 июня Руководство Ялты запретило купание на городских пляжах после наводнения, которое произошло на прошлой неделе. Специалисты должны получить результаты исследования качества воды и грунта и провести их дезинфекцию. По предварительным данным, запрет будет действовать до 23 июня. В Ялте погиб один человек.

17 июня в Крым пришел циклон. На востоке и юге полуострова выпала двухмесячная и трехмесячная норма осадков соответственно. Ливни вызвали наводнение. Спасатели эвакуировали из подтопленных территорий около двух тысяч человек. Наиболее пострадали Керчь и Ялта. Власти ввели режим ЧС.