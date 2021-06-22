Ялтинцы отказались покидать свои затопленные дома

В ялтинском районе Васильевка несколько домов оказались затоплены после ливней на прошлой неделе. Власти города взяли ситуацию под контроль, однако люди отказываются уезжать из зоны бедствия. Об этом рассказала мэр Ялты Янина Павленко.

«С завтрашнего дня уже начинает работать комиссия для определения пригодности зданий для дальнейшего проживания людей. Люди, к сожалению, в большинстве случаев не хотят покидать свои дома и продолжают оставаться там, несмотря на наши призывы об эвакуации», — приводит ТАСС слова Павленко.

Собеседница добавила, что специалисты экстренных служб опасаются за дома, которые несколько дней находились в эпицентре водного потока.

17 июня в Крым пришел циклон. На востоке и юге региона выпали двухмесячная и трехмесячная нормы осадков. Ливни вызвали наводнение. Спасатели эвакуировали из подтопленных территорий около двух тысяч человек. Сильнее всего пострадали Керчь и Ялта. Власти ввели режим ЧС. Руководство Ялты временно запретило купаться на городских пляжах из-за смытого в море мусора, однако это ограничение не остановило некоторых отдыхающих.