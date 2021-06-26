Штормовое предупреждение объявили в Крыму

Сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду ожидаются в Крыму в субботу. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС. На полуострове объявлено штормовое предупреждение.

В ведомстве не исключили возникновения чрезвычайных ситуаций из-за подтоплений, а также аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Помимо этого, сохраняется угроза происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

В настоящее время в Крыму продолжают устранять последствия мощного циклона, который обрушился на полуостров 17 июня. Из-за ливней было подтоплено более 300 зданий. Всего за сутки в Керчи и ближайших к ней районах выпало почти две месячные нормы осадков. Ялта временно осталась без воды. Центр города был подтоплен, сообщало ИА Nation News.

Сейчас сотрудники МЧС возводят временные дамбы, расчищают территории от намола и восстанавливают естественное русло реки в Ялте. Проводится дезинфекция жилых домов и социально значимых объектов.