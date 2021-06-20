Красноярск затопило вслед за Крымом

Не успел Крым высохнуть после наводнений, как сильный ливень обрушился на Красноярск. Местные жители поделились в соцсетях фотографиями и видео непогоды.

Дождь с грозой пришел в город около 19:00 по местному времени (15:00 по Москве).

В большинстве районов ливневая канализация не справляется с потоками воды, поэтому многие улицы затопило. Красноярцы сообщили о проблемах на улицах Добровольческой Бригады, Партизана Железняка, Свердловской.

Сель сошел с горы на улице Брянской, в районе отдела ГИБДД. В итоге грязевой поток перекрыл практически всю проезжую часть. Кроме того, дождь размыл один из участков дамбы, соединяющий Белые Росы с островом Отдыха.

Вода побежала с потолка в Театре оперы и балета и залила все фойе.

Некоторые районы обесточены. Без электричества сидят на Сурикова, Мира, Парижской Коммуны, Урицкого, Дубровинского, в микрорайоне Песчанка, в Торгашине и на Кузнецовском плато.

Ранее мощные дожди обрушились на восток Крыма и стали причиной подтопления. Сильнее всего пострадали Керчь и Ялта. На полуострове объявлен режим ЧС регионального масштаба. В Ялте подтоплены 13 отелей. В городе продлили на три дня запрет на купание. Также населенный пункт снова остался без воды из-за проблем на водопроводной очистной станции. Ее будут подавать два часа в день по графику. Самый высокий водопад Крыма — Учан-Су — набрал максимальную за 50 лет силу, так как на Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков. Во время наводнения в Ялте погиб 26-летний молодой человек, писало Ura.ru.