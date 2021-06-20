Ялта снова отключила воду из-за проблем на очистной станции

В Ялте жители и туристы снова остались без воды. Ее отключили из-за аварии на водопроводной очистной станции. Информация об этом появилась на сайте правительства города.

Вода будет подаваться всего два часа в день по графику. Людям предлагают заказывать водовозки.

«ГУП РК „Вода Крыма“ введено ограничение подачи водоснабжения на территории Ялты в связи с повышенной мутностью воды. Организован подвоз питьевой воды населению. Задействованы шесть водовозок. Подача водоснабжения осуществляется по мере наполнения РЧВ — два часа в сутки», — сообщили в пресс-службе в воскресенье.

Водоснабжение сейчас восстановлено в поселке городского типа Гурзуф, нижней части Симеиза, в Краснокаменке, Форосе — по графику два раза в день по три часа. В 10 районах водоснабжение осуществляется два часа в сутки и в каждом отдельно. Полностью нет воды в Стройгородке, Гаспре, Мисхоре, Кореизе, Самоте, Кикинеизе, Оливе, Понизовке.

Ночью мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе пройден пик подтопления. В большей части Ялты вода уже ушла, осадков в ближайшее время не предвидится.