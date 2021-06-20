Самый высокий водопад Крыма набрал максимальную за 50 лет силу

В Крыму самый высокий водопад Учан-Су в Ялте набрал максимальную за последние 50 лет мощность после того, как на Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков. Об этом глава дирекции «Заповедный Крым» Андрей Бородин сообщил РИА «Новости».

Сель сошел на пути к водопаду, и впоследствии часть подпорной стены оказалась разрушена. По словам Бородина, старожилы не припомнят такой мощности водопада как минимум за последние полвека, если не больше.

Сейчас проводятся обследования популярных туристических троп на территории Ялтинского горно-лесного заповедника, чтобы оценить их состояние после потопа.

Водопад Учан-Су имеет высоту 98 метров. Он дает начало реке Водопадной в Ялте, которая в конце недели вышла из берегов и привела к подтоплениям в городе.

Мэр Ялты Янина Павленко ранее сообщила, что пик подтопления в городе уже пройден. Она сказала, что вода уже по большей части ушла и новых осадков в ближайшее время не предвидится. Между тем количество пострадавших от непогоды в Ялте выросло до 24 человек, а число пропавших без вести — до двух.