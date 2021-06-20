Запрет на купание в Ялте продлили

Запрет на купание в Черном море в акватории Ялты продлили минимум на три дня. На город обрушились сильные дожди, что стало причиной подтопления, сообщил ТАСС со ссылкой на правительство Крыма.

«Купание в море категорически запрещено. Трое суток как минимум», — говорится в сообщении.

Ранее в тот же день в Ялте снова отключили воду из-за проблем на водопроводной очистной станции. Воду будут подавать два часа в день по графику. Людям предлагают заказывать водовозки.

Циклон пришел в Крым 17 июня и вызвал сильные дожди и усиление северо-западного ветра. На полуострове объявлен режим ЧС регионального масштаба. Сильнее всего пострадали Ялта и Керчь. В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух понадобилось эвакуировать отдыхающих. Также пострадала инфраструктура пляжей. Сейчас специалисты расчищают территории, восстанавливают водоснабжение и проводят газ.

В Ялте 18 июня выпало 135 миллиметров осадков, то есть более месячной нормы. Последний раз такая непогода была зафиксирована 99 лет назад. Несколько рек вышли из берегов. В городе 19 июня запретили купаться в море, чтобы провести дезинфекцию и убрать пляжи. Число пострадавших от непогоды в Ялте увеличилось до 24 человек, без вести пропали двое, один погибший.

Глава администрации Ялты Янина Павленко обращалась в Черноморский флот с просьбой помочь городу в условиях затоплений, писало ИА Nation News.