Град прошел в Москве в последний день зимы. Видео

В последний день календарной зимы в Москве пошел град. Ледяные крупинки запечатлели на видео корреспонденты РИА «Новости».

На кадрах можно наблюдать, как в ладони падают крупинки града.

Гидрометцентр России ранее продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до 1 марта. Он продолжит действовать до 11:00 понедельника. Предупреждение объявили в связи с гололедом и ветром. Аналогичная ситуация наблюдается еще в ряде регионов Центрального федерального округа.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова ранее предупредила, что слякоть из-за оттепели в Москве сохранится до середины апреля. А так как март фактически является зимним месяцем, в Москве и Подмосковье выпадет большое количество снега, который растает с приходом апрельского тепла.

Кардиолог Владимир Хорошев ранее назвал основные группы метеозависимых людей. В их числе дети пяти-шести лет, у которых еще не отрегулирована терморегуляция организма, а также женщины в менопаузе. Перепады температур также опасны для людей старше 60 лет и страдающих от хронических заболеваний.